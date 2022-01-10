Знаменитая украинская ведущая Екатерина Осадчая показала, как сейчас выглядит ее фигура в купальнике, напомнив себе о том, как важно ее сохранить.

Как пишет Politeka.net, ведущая программы «Світське життя» порадовала поклонников новыми снимками с отдыха. Сейчас Осадчая находится в Таиланде, где наслаждается жарким солнцем и лазурной морской водой.

На новых снимках ведущая решила показать, как проводит время. В этот январский день она отправилась поплавать в море. Осадчая выбрала раздельный купальник ярко-голубого цвета. Она надела лиф без лямок, что добавило ее образу эффектности.

В таком виде можно было наглядно увидеть, как выглядит фигура ведущей после трех родов. Стоит отметить, что своего младшего сына Осадчая родила только в прошлом августе. В подписи Осадчая в шутку заметила, что хотела бы напомнить себе, что может потерять, если будет налегать на местную еду.

«Фото в купальнике как напоминание себе, что пад-тай даром не пройдет», - написала ведущая.

Поклонники ведущей не смогли пройти мимо.

«Жизнь в кайф. Катя, умничка, фотки без позирования и тысячи фильтров и фотошопов», «Как красиво», «Праздники прошли мимо:) ни единого лишнего кг не отложила», «Обнимаю крепко и поздравляю с Рождеством каждого подписчика Кати», «Огонь», «Хорошо выглядите! Молодец! Так держать», - пишут люди.

Напомним, Осадчая расслабилась на отдыхе и засветила свои незагорелые места.

Как сообщала Politeka, Горбунов показал, как проводит время в Таиланде с Осадчей и сыном.

Также Politeka писала, что Осадчая в купальнике показала, как развлекается вдалеке от Украины.