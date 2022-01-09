Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова, с которым у них есть два сына - 4-летний Иван и 6-месячный Даниил.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые фото и видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Осадчая показала, как отдыхает со своим мужем Юрием Горбуновым на острове Пхукет, в Таиланде. Туда они отправились отдыхать после новогодних праздников (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).
"Еще один закат в коллекцию воспоминаний, на этот раз тайский", — подписала фото Катя Осадчая.
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Поклонники телеведущей оставили ей множество комментариев под фото: "Толстяки на вечернем солнце!", "Хоть я нахал все же ты обалденная", "Как круто! 🔥 Хорошего вам отдыха", "Красиво как!", "Класс", "По боевым местам?", "Вы невероятные".
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