19-річна українська артистка Еліна Іващенко, яка виконала в дуеті зі співаком Олегом Винником пісню "Діаманти", розповіла, як потрапила в неприємну ситуацію.

Еліна Іващенко стала відомою після перемоги на проекті "Голос. Діти", де вона була в команді Тіни Кароль, пише Politeka.net. Після цього артистка взяла участь і виграла в шоу "Х-Фактор".

Зараз співачка активно займається розвитком своїх соцмереж. В сторіс Instagram Еліна Іващенко розповіла, як разом зі своїм хлопцем Олегом потрапила в неприємну ситуацію.

"Я вам зараз розповім захоплюючу історію про те, як в цей же час, ось тут ось в лісі ми загубилися з Олегом", - поділилася співачка.

За словами фаворитки Олега Винника, в цьому лісі є невеликий водоспад, на який вони хотіли подивитися. Пара йшла вгору приблизно 20 хвилин вглиб лісу.

"Ми не помітили, що сіло сонце, а в горах нічого не видно, адже високі дерева... Було дуже темно, і ми заблукали в цьому лісі... Я зараз згадую, як це було рівно рік тому, в мій день народження, в той же самий час. Було темно й страшно, тому що, були якісь дивні звуки диких тварин, сови", - розповіла співачка.

На щастя, все завершилося вдало, і після такого досвіду Еліна Іващенко більше не хоче ходити в ліс при сутінках.

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