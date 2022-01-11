Акторка Радміла Щоголева, яка грала Гелю в "СВ-шоу" дала відверте інтерв’ю, у якому розповіла про близькість та чи сварилася з Андрієм Данилко.

Як повідомляє Politeka.net, 48-річна українська актриса Радміла Щоголева, яка відома також за роллю Гелі в програмі Андрія Данилка "СВ-шоу", дала відверте інтерв'ю Наталії Влащенко, яке опублікували на You Tube-каналі "Власть vs Влащенко".

Так, Радміла Щоголева розповіла про те, чи були у неї серйозні сварки з Андрієм Данилком. Акторка зазначила, що до цього не доходило.

"У нас не було тієї межі, при якій люди починають мучити один одного. Ми якраз до неї, напевно, дійшли і тут я вирішила, що нам цього не треба", - сказала акторка.

Також Радміла зазначила, що вони з Данилком були достатньо близькі і часто могли душевно поговорити, але фізичної близькості між ними не було.

Нагадаємо, що в "СВ-шоу" Андрій Данилко придумав собі помічницю Гелю, яку грала Радміла.

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