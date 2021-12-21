Як повідомляє Politeka.net, відома актриса Радміла Щеголева, яка працювала разом з Андрієм Данилко під час зйомок і виходу на екранах СВ-шоу, розповіла про свої стосунки з ним. Як відомо, в цьому шоу Данилко придумав собі помічницю Гелю, яку грала Радміла. Що об'єднувало їх з Андрієм крім роботи, Щеголева розповіла в програмі "Не бреши мені" на YouTube-каналі"Телеканал LIVE".

За словами Радміли, Данилко був для неї дуже близькою людиною, проте фізичної близькості між ними не було. "Чи був у мене з Андрієм роман? Скільки разів я вже відповідаю на це питання. Як хочете, так і думайте", - заявила актриса.

Щеголева також зазначила, що поруч з Данилко вона була закохана в життя, і вони був до цього причетний. "Я просто була закохана в життя в цей момент. Завдяки йому, до речі", - каже жінка. І додає, що Андрій міг її настільки розслабити, що вона просто насолоджувалася тим, що відбувалося навколо.

Нагадаємо, Данилко здивував виглядом на знімку, де йому всього рік: "Котик солодкий".

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко втратив контроль над емоціями в студії популярного шоу: "Обожнюю".

Також Politeka писала, що Норка на шоу "Маска" поставила Данилко в незручне становище: "Андрійко мене поцілує!".