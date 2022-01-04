Як передає Politeka.net, Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) є відомим співаком і композитором. Він прославився завдяки своєму комічному таланту на початку 1990-их. У 1996-му році він почав музичну кар'єру з продюсером Юрієм Нікітіним.

Так, цього разу Вєрка Сердючка засвітилася в програмі Світське життя". На кадрах артистка розповіла Каті Осадчій, що виступає в перший раз без мами. І також осоромилася, вимовляючи тост, що самій стало соромно.

"У перший раз ми в поїздці без мами, я не можу сказати, де вона. І в перший раз нам вистачить шампанського, щоб напитися. Це неможливо, ми потім постійно бігаємо з номера, все "closer", ми бігаємо по цих кіосках", - висловилася Вєрка Сердючка.

"Ну коротше, що тобі розповісти. Я як білка в колесі, так не люблю, коли концерти довгі. Тому, тост такий: "Нехай все буде коротко і влучно". Таке сказала, Як вигадаю, аж самій соромно. — пожартувала Вєрка Сердючка.

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