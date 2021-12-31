Відома українська співачка Настя Каменських з’явилася в компанії артистки Вєрки Сердючки та її зіркової "мами" і заговорила про сюрприз, який вони готують для українців.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram популярна українська співачка Настя Каменських поділилася світлиною із Вєркою Сердючкою (сценічний образ Андрія Данилко) та її зірковою "мамою" (Інна Білоконь). Так, Каменських розповіла, що вони готують особливий сюрприз українцям у новорічну ніч.

"Ця новорічна ніч буде особливою! ✨🤩

Тому що ми з Вєркою Сердючкою та її мамою підготували для вас крутий музичний сюрприз! Дивіться вже 31 грудня о 20:00 у новорічній "Масці" на каналі "Україна"! Буде 🔥🥳🔝", - написала Настя.

Як бачимо, Сердючка з мамою були в своїх звичайних образах, одягнувши однакові светри, а Каменських зробила красивий макіяж та укладку і була в незвичному платті.

У коментарях шанувальники почали обговорювати образи артистів, але у центрі уваги була саме Вєрка Сердючка.

"Чекаємо з нетерпінням 🔥🔥🔥 це по-любому буде супер сюрприз 😍😍", "Опанаа🔥", "Андрій Данилко (Сєрдючка) поправився, щічки як в хом'яка)", "Стилістам браво 👏🏼", " Настя стала донькою Сердючки? 😁😁😁", " ❤️❤️Вєрка з мамою🔥🔥 Настя, не підкачай🙌", "Я з Сердючкою теж фоткався, років 15 тому))))", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Данилко показав, якою розкішною красунею була Вєрка Сердючка 17 років тому: "Все як вчора...".

Нагадаємо, що Вєрка Сердючка з мамою пішли у відрив біля новорічної ялинки: "Жінки, ви два вогнища".

А ще Politeka повідомляла, що Вєрка Сердючка здивувала виглядом на фото 17-річної давності: "Ви шикарні".