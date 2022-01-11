Актриса Радмила Щеголева, игравшая Гелю в "СВ-шоу" дала откровенное интервью, в котором рассказала о близости и ссорилась ли с Андреем Данилко.

Как сообщает Politeka.net, 48-летняя украинская актриса Радмила Щеголева, которая известна также по роли Гели в программе Андрея Данилко "СВ-шоу", дала откровенное интервью Наталье Влащенко, которое опубликовали на You Tube-канале "Власть vs Влащенко".

Так, Радмила Щеголева рассказала о том, были ли у нее серьезные ссоры с Андреем Данилко. Актриса отметила, что до этого не доходило.

"У нас не было той грани, при которой люди начинают мучить друг друга. Мы как раз до нее, наверное, дошли и тут я решила, что нам этого не надо", - сказала актриса.

Также Радмила отметила, что они с Данилко были достаточно близки и часто могли душевно поговорить, но физической близости между ними не было.

Напомним, что в "СВ-шоу" Андрей Данилко придумал себе помощницу Геля, которую играла Радмила.

Ранее Politeka сообщала, что Данилко в образе Верки Сердючки оконфузился перед Осадчей: "Аж самой стыдно".

Напомним, что Верка Сердючка с мамой умудрились затмить напомаженную Каменских: "Стилистам браво".

Также Politeka писала, что Геля из СВ-шоу призналась, что у нее на самом деле было с Данилко: "Благодаря ему...".