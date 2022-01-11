На одній з фан-сторінок 52-річної Лопес у Instagram опублікували цікавий фотоколаж, передає Politeka.net. Дженніфер, яка зараз будує стосунки з голлівудським красенем Беном Аффлеком, постала в неймовірних образах.
Так, на одному знімку зірка з рожевим волоссям позувала в білому ультракороткому топі, чорній сіточці та стрінгах. На іншому - Джей Ло примірила вузьке боді, яке найвигіднішим чином підкреслило достоїнства її підкачаної фігури.
"Вона така дуже гаряча😭 🔥 До речі, 🤍 або🖤?", - йдеться в підписі.
Користувачі кинулися коментувати побачене: "Я люблю цю жінку!!!😍 "; "Хм, мені подобаються обидва варіанти😍"; "це не просто краса, найкраща краса всередині😍❤️"; "Мені подобається колір твого волосся❤️"; "Красиво і чуттєво 🔥"; "Старенька вже... А її дочка? Що вона подумає?"; "JL, будь ласка, я дуже люблю тебе, але тобі більше не потрібно роздягатися, Бен поважає тебе".
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Раньше Дженніфер Лопес розповідала, як їй вдається зберігати таку привабливу фігуру. Зрозуміло, вона багато часу проводить в спортзалах, але також важливо й те, чим вона харчується. На сніданок Джей Ло може обійтися йогуртом або смузі (зрідка вівсяна каша зі свіжими ягодами), на обід співачка любить їсти рибу з овочевим салатом, а на вечерю - курку або свинину з рисом, бататом чи бобами.
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