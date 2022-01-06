Американская актриса и певица Дженнифер Лопес впечатлила зажигательными танцами в машине, засветив известного артиста, с которым она записала ремикс.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Дженнифер Лопес, которая недавно возобновила отношения с голливудским актером Беном Аффлеком, засветилась с другим известным мужчиной по имени Бенни. Вместе парочка зажгла в машине, дав поклонникам послушать отрывок из песни, которую они в скором времени выпустят.

«Ремикс», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Скучаю по вам двоим!», «Бенни и Дженни. Да благословит вас Бог обоих», «Мы любим Бенни, ремикс и вас», «Не могу дождаться выхода этого ремикса!», «Королева», «Все, что ты делаешь – супер», - пишут пользователи сети.

Отметим, что 52-летняя Дженнифер Лопес сегодня находится на пике своей карьеры. Она снимается в кино и не перестает радовать поклонников новыми песнями. Бурлит и личная жизнь Джей Ло, которая недавно сошлась со своим бывшим парнем.

Напомним, что Дженнифер Лопес продемонстрировала, почему ей завидуют даже молодые.

Ранее Politeka сообщала, что Лопес в эффектном купальнике оригинально подвела итоги года.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес пошла на свидание с голливудским красавцем: "Он лучше всех".