Американская актриса и певица Дженнифер Лопес после съемок в романтической комедии смогла впечатлить фигурой в одном боди.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Дженнифер Лопес, начавшая активно готовиться к будущим концертам после длительного перерыва, успела удивить после Нового года специальной подборкой кадров. Причем один из них больше всего запомнился поклонникам.

Исполнительница в прошлом году провела много работы – развила свой косметический бренд, сменила имидж, возобновила отношения с возлюбленным после двадцати лет молчания. Также она показала множество личных фото в специальной подборке.

Один из стоп-кадров более всего запомнился аудитории, поскольку на домашнем селфи 52-летняя Лопес без смущения позировала в одном черном боди, демонстрируя свою фигуру во всей красе. Как известно, она очень гордится своим моложавым видом.

Также Лопес, которая недавно возобновила отношения с голливудским актером Беном Аффлеком, засветилась с другим известным мужчиной по имени Бенни. Вместе парочка зажгла в машине, дав поклонникам послушать отрывок из песни, которую они в скором времени выпустят.

«Скучаю по вам двоим!», «Бенни и Дженни. Да благословит вас Бог обоих», «Мы любим Бенни, ремикс и вас», «Не могу дождаться выхода этого ремикса!», «Королева», «Все, что ты делаешь – супер», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дженнифер Лопес продемонстрировала, почему ей завидуют даже молодые.

Ранее Politeka сообщала, что Лопес в эффектном купальнике оригинально подвела итоги года.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес пошла на свидание с голливудским красавцем: "Он лучше всех".