Американская актриса и певица Дженнифер Лопес привлекла внимание к своей внешности, выбрав для этого подходящие наряды.

На одной из фан-страничек 52-летней Лопес в Инстаграм опубликовали любопытный фотоколлаж, передает Politeka.net. Дженнифер, которая сейчас строит отношения с голливудским красавчиком Беном Аффлеком, предстала в невероятных образах.

Так, на одном снимке звезда с розовыми волосами позировала в белом ультракоротком топе, черной сеточке и стрингах. На другом - Джей Ло примерила узкое боди, которое самым выгодным образом подчеркнуло достоинства ее подкачанной фигуры.

"Она такая чертовски горячая😭🔥 Кстати, 🤍 или 🖤?", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: "Я люблю эту женщину!!!😍"; "Хм, мне нравятся оба варианта 😍"; "это не просто красота, лучшая красота внутри 😍❤️"; "Мне нравится цвет твоих волос❤️"; "Красиво и чувственно 🔥"; "Старушка уже... А ее дочь? Что она подумает?"; "JL, пожалуйста, я очень тебя люблю, но тебе больше не нужно раздеваться, Бен уважает тебя".

Ранее Дженнифер Лопес рассказывала, как ей удается сохранять столь привлекательную фигуру. Разумеется, она много времени проводит в спортзалах, но также немаловажно и то, чем она питается. На завтрак Джей Ло может обойтись йогуртом или смузи (изредка овсяная каша со свежими ягодами), на обед певица предпочитает рыбу с овощным салатом, а на ужин - курицу или свинину с рисом, бататом или бобами.

Ранее сообщалось, Дженнифер Лопес в атласном платье с высоким разрезом без стеснения показала удачный загар

Также, Дженнифер Лопес покорила зажигательными танцами с известным красавцем

Politeka рассказывала, Дженнифер Лопес заткнула за пояс молоденьких моделей неожиданным видео: "Без лифчика просто огонь!"