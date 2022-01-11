На одной из фан-страничек 52-летней Лопес в Инстаграм опубликовали любопытный фотоколлаж, передает Politeka.net. Дженнифер, которая сейчас строит отношения с голливудским красавчиком Беном Аффлеком, предстала в невероятных образах.
Так, на одном снимке звезда с розовыми волосами позировала в белом ультракоротком топе, черной сеточке и стрингах. На другом - Джей Ло примерила узкое боди, которое самым выгодным образом подчеркнуло достоинства ее подкачанной фигуры.
"Она такая чертовски горячая😭🔥 Кстати, 🤍 или 🖤?", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное: "Я люблю эту женщину!!!😍"; "Хм, мне нравятся оба варианта 😍"; "это не просто красота, лучшая красота внутри 😍❤️"; "Мне нравится цвет твоих волос❤️"; "Красиво и чувственно 🔥"; "Старушка уже... А ее дочь? Что она подумает?"; "JL, пожалуйста, я очень тебя люблю, но тебе больше не нужно раздеваться, Бен уважает тебя".
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Ранее Дженнифер Лопес рассказывала, как ей удается сохранять столь привлекательную фигуру. Разумеется, она много времени проводит в спортзалах, но также немаловажно и то, чем она питается. На завтрак Джей Ло может обойтись йогуртом или смузи (изредка овсяная каша со свежими ягодами), на обед певица предпочитает рыбу с овощным салатом, а на ужин - курицу или свинину с рисом, бататом или бобами.
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