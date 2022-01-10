Популярна співачка Оля Полякова, яка вирішила залишитися на свята в Україні, показала свою відповідь всім зіркам, що відлетіли відпочивати в теплі краї.

Як пише Politeka.net, знаменитість вирішила наочно продемонструвати, що можливо насолоджуватися мальовничими краєвидами, не покидаючи свій будинок. Втім, це доступно далеко не всім, адже Полякова живе в розкішному особняку за містом біля лісу і водойми.

"Так, я дивлюся відео наших всіх прекрасних селебріті з островів, і вони постять такі красиві види. А у нас-то тут не гірше, не гірше! Ось так це прекрасно", - щасливим голосом вимовила Полякова, демонструючи підписникам у своїх сторіз, яка краса її оточує.

На кадрах можна побачити спочатку інтер'єр особняка співачки. Для свого будинку зірка вибрала обробку натуральним деревом в максимально світлих тонах. Великі вікна роблять приміщення ще більш світлим і просторим. Найяскравішою плямою на кадрах став розпалений камін.

За вікном відкривався вид на засніжені пейзажі, які також виглядали вражаюче.

У відео Полякова також звернувся до співака Дзідзьо (Михайло Хома).

"Мішечка, дорогенький, я тобі обіцяла показати свій камін. Ось такий він у мене, бачиш? Приїжджай до мене", - додала співачка.

Нагадаємо, Пономарьов з Поляковою заспівали колядку, здивувавши вокалом.

Як повідомляла Politeka, Полякова випадково зняла лякаюче природне явище.

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