Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно представила дуэтную песню с исполнителем Олегом Винником, часто радует фанатов яркими фото и видео в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз артистка здорово удивила публику, выложив в сторис кадр с певицей Таюне (Таисия Сватко), которую называют "тайной женой" Винника.

Причем снимок весьма интересный, похоже, Таюне побывала в гостях в загородном особняке Поляковой. На фото Оля и Таисия запечатлены в уличном чане во дворе суперблондинки, который она раньше показывала поклонникам. Обе певицы окунулись в чан с прозрачной водой, они позируют в купальниках и игриво смотрят в камеру.

Этой фотографией Полякова решила поздравить Таюне с днем рождения. "Дорогая Таечка! С Днем рождения! Будь здорова, счастлива, любима!", - подписала сторис Оля.

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