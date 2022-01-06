Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев является популярным отечественным артистом, который получил звание Народного артиста Украины. Звезда недавно записал колядку вместе с Олей Поляковой, Лесей Никитюк и другими звездами. А теперь Пономарев опубликовал новое видео, в котором пел с одной Поляковой. Ролик Александр разместил в социальной сети Инстаграм.
На видео Полякова вместе с Пономаревым пели колядку.
"С наступающим Рождеством Христовым. Оля Полякова. Поддерживаем поющий челлендж, чтобы в каждом доме раздавалось колядка", - написал Александр.
Оля сразу прокомментировала видео: "Огонь".
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Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:
"Счастливого Рождества и на весь Год добра!", "Ваш голос непревзойден", "С Рождеством Христовым", "У Олечки голоса вообще нет".
Напомним, Пономарев засветил необычный интерьер роскошной квартиры Билык
А еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк выдала правду о том, как попала в клип к звезде украинской эстрады
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