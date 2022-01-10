Популярная певица Оля Полякова, которая решила остаться на праздники в Украине, показала свой ответ всем звездам, улетевшим отдыхать в теплые края.

Как пишет Politeka.net, знаменитость решила наглядно продемонстрировать, что возможно наслаждаться живописными видами, не покидая свой дом. Впрочем, это доступно далеко не всем, ведь Полякова живет в роскошном особняке за городом возле леса и водоема.

«Так, я смотрю видео наших всех прекрасных селебрити с островов, и они постят такие красивые виды. А у нас-то тут не хуже, не хуже! Вот так это прекрасно», - счастливым голосом произнесла Полякова, демонстрируя подписчикам в своих сториз, какая красота ее окружает.

На кадрах можно увидеть сначала интерьер особняка певицы. Для своего дома звезда выбрала отделку натуральным деревом в максимально светлых тонах. Большие окна делают помещение еще более светлым и просторным. Самым ярким пятном на кадрах стал разожженный камин.

За окном открывался вид на заснеженные пейзажи, которые также выглядели впечатляюще.

В видео Полякова также обратился к певцу Дзидзьо (Михаил Хома).

«Мишечка, дорогой, я тебе обещала показать свой камин. Вот такой он у меня, видишь? Приезжай ко мне», - добавила певица.

Напомним, Пономарев с Поляковой спели колядку, удивив вокалом.

Как сообщала Politeka, Полякова случайно засняла пугающее природное явление.

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