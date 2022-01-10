27-річна дніпрянка Анна Неплях має багато захоплень, пише Politeka.net. Дівчина любить писати картини, подорожувати, відпочивати з друзями і займатися спортом. Модель вивчала мови, а також займається саморозвитком, відвідуючи різні тренінги.
Зірка мріє створити власний жіночий центр, де б надавалася психологічна допомога, а також допомагали розвинути творчі таланти та інше.
На її сторінці багато позитивних постів, і, здається, дівчина завжди радіє життю, тому в мережі поцікавилися у красуні чи часто вона плаче, і які цьому причини.
"Я ще та драма квін. Плачу, коли ніхто не бачить і знімаю на камеру, щоб більш драматично було. Справи серцеві. Але частіше плачу на фільмах, спектаклях якихось, роликах в інтернеті, піснях", - поділилася Анна Неплях.
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Зазначимо, Анна Неплях покинула проект "Холостяк" після сьомого випуску. Модель слізно прокоментувала свій відхід з шоу, назвавши деяких своїх суперниць щурами.
Нагадаємо, екс-учасниця "Холостяка" завоювала титул "Міс Україна Всесвіт 2021"
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