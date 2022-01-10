Син культової української співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко показав, як виглядає двір їх розкішного сімейного особняка в зимовій атмосфері.

Як пише Politeka.net, 51-річний музичний продюсер поділився затишним кадром на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, у 74-річної Софії Ротару і її сімейства є великий особняк під Києвом. Він розташувався на кордоні двох сіл прямо в сосновому гаю.

На кадрі, який опублікував син співачки, можна побачити, як виглядає внутрішній двір їх досить великого маєтку. Судячи з усього, фото було зроблено ввечері з ганку будинку. Попереду виднілася садова доріжка, Освітлена численними світильниками.

Прямо у дворі височіли потужні сосни, пухнасті ялини та інші дерева. Попереду також виднілася невелика споруда. Доріжка була акуратно викладена каменем.

У снігу і вечірньому освітленні двір виглядав дуже ошатно і по-новорічному чарівно.

Відзначимо, що раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що площа особняка Ротару становить 1412 кв.м. будинок має кілька поверхів і повністю прихований від цікавих очей. Поруч з ним знаходяться і інші елітні Маєтки.

Нагадаємо, невістка Софії Ротару полонила розкішним видом на вечірці, святкові фото.

Як повідомляла Politeka, 74-річна Софія Ротару вразила виглядом у напівпрозорій сукні.

Також Politeka писала, що Ротару в лижному костюмі і з онуками зняли на зимовому курорті.