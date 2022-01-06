Как передает Politeka.net, София Ротару является легендарной артисткой. Как известно, у неё есть единственный сын - Руслан Евдокименко. Он известен как музыкальный продюсер. Также у него есть дети - Соня и Анатолий.
Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах София Ротару показала себя в шикарном полупрозрачном белом платье. Свой образ артистка дополнила золотым ремнем.
"Счастливого Рождества", — поздравила София Ротару своих поклонников.
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Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Красавица наша", "Лучшая", "Любим вас", "Самая очаровательная", "Вы мой кумир", "Красивая, роскошная Королева! С Рождеством Вас! Пусть обязательно исполнится самое заветное Ваше желание! Мы Вас любим!", "Неописуемо красивая!", "Вы обворожительная", "Красивая невозможно! Вы и возраст живёте параллельно, не пересекаясь! Как вам это удаётся?".
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Politeka рассказывала, Ротару встретила новый год в роскошном особняке в кругу семьи, появилось фото: "Приятно видеть, что у нее все хорошо"