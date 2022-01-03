Так, на одной из фан-страничек 74-летней Ротару в Инстаграм опубликовали архивное фото, которое было сделано, по всей видимости, лет 12-13 назад, передает Politeka.net. Внуки артистки Анатолий и Соня предстали еще совсем детьми, хотя сейчас им уже 27 и 20 лет.
Семейство, похоже, находилось на зимнем курорте. Кадр был сделан во время новогодних праздников, о чем явно говорит украшенная елочка на заднем фоне. Ротару была в лыжном костюме с розовой курточкой и белыми штанами, шапке и солнцезащитных очках. Ее внуки также были тепло одеты. Все трое при этом улыбались, но больше всех София Михайловна.
"С добрым утром Вас и хорошим днём! Пусть удачи и добра будет много в нём! Пусть подарит солнца луч новые мечты, чтобы весь грядущий год улыбались Вы!", - говорится в подписи.
"Как быстро течет время..."; "Молодая, как девочка. 👏❤️"; "Красота наша❤️🙌🎼💫", - комментируют увиденное пользователи.
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Ранее родная сестра Ротару Аурика рассказывала в интервью, где и с кем сейчас живет София. Певица живет с единственным сыном Русланом и его женой Светланой в доме в Конча-Заспе. Взрослые внуки приезжают только по праздникам. Соня, в частности, живет и учится аж в Нью-Йорке.
Аурика подтвердила, что ее сестра ведет уединенный образ жизни, потому что ей так нравится. София Михайловна почти никогда не посещает светских мероприятий - последняя активность наблюдалась накануне Нового года, когда певица выступила и на "Песне года" в Москве, и на праздничном концерте "Вечернего квартала".
Напомним, что София Ротару поразила эффектным видом на праздновании Нового года: "Королева красоты".
Ранее Politeka сообщала, что невестка Софии Ротару засветила интерьер их роскошного особняка: огромная плазма и шикарный стол
Также Politeka писала, что сын Софии Ротару на редком семейном фото показал избранницу сына и жениха-миллионера своей дочери: "С детьми...".