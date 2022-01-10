Как пишет Politeka.net, 51-летний музыкальный продюсер поделился уютным кадром на своей странице в Инстаграм.
Как известно, у 74-летней Софии Ротару и ее семейства есть большой особняк под Киевом. Он расположился на границе двух сел прямо в сосновой роще.
На кадре, который опубликовал сын певицы, можно увидеть, как выглядит внутренний двор их довольно большого имения. Судя по всему, фото было сделано вечером с крыльца дома. Впереди виднелась садовая дорожка, освещенная многочисленными светильниками.
Прямо во дворе возвышались мощные сосны, пушистые ели и другие деревья. Впереди также виднелась небольшая постройка. Дорожка была аккуратно выложена камнем.
В снегу и вечернем освещении двор выглядел очень нарядно и по-новогоднему волшебно.
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Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация, что площадь особняка Ротару составляет 1412 кв. м. Дом имеет несколько этажей и полностью скрыт от любопытных глаз. Рядом с ним находятся и другие элитные поместья.
Напомним, невестка Софии Ротару пленила роскошным видом на вечеринке, праздничные фото.
Как сообщала Politeka, 74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье.
Также Politeka писала, что Ротару в лыжном костюме и с внуками засняли на зимнем курорте.