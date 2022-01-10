Сын культовой украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал, как выглядит двор их роскошного семейного особняка в зимней атмосфере.

Как пишет Politeka.net, 51-летний музыкальный продюсер поделился уютным кадром на своей странице в Инстаграм.

Как известно, у 74-летней Софии Ротару и ее семейства есть большой особняк под Киевом. Он расположился на границе двух сел прямо в сосновой роще.

На кадре, который опубликовал сын певицы, можно увидеть, как выглядит внутренний двор их довольно большого имения. Судя по всему, фото было сделано вечером с крыльца дома. Впереди виднелась садовая дорожка, освещенная многочисленными светильниками.

Прямо во дворе возвышались мощные сосны, пушистые ели и другие деревья. Впереди также виднелась небольшая постройка. Дорожка была аккуратно выложена камнем.

В снегу и вечернем освещении двор выглядел очень нарядно и по-новогоднему волшебно.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация, что площадь особняка Ротару составляет 1412 кв. м. Дом имеет несколько этажей и полностью скрыт от любопытных глаз. Рядом с ним находятся и другие элитные поместья.

Напомним, невестка Софии Ротару пленила роскошным видом на вечеринке, праздничные фото.

Как сообщала Politeka, 74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье.

Также Politeka писала, что Ротару в лыжном костюме и с внуками засняли на зимнем курорте.