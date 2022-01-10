Дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова продемонструвала любов до життя і похвалилася своїми вміннями.

Як пише Politeka.net, блогерка поділилася новими кадрами у себе в Instagram. Зараз Репяхова разом з Павликом відпочивають у Карпатах, де насолоджуються зимовою природою України і не забувають про активне дозвілля.

Так, на новому відео дружина співака вирішила похвалитися своїм умінням кататися на лижах. На кадрах можна побачити, як Репяхова їде по засніженому схилу в яскраво-рожевій куртці. При цьому блогерка задерла вгору руки з лижними палицями і повертає за допомогою одних ніг і корпусу.

Навколо тихо і безлюдно, тому блогерка могла насолоджуватися їздою в повному спокої.

"Життя прекрасне", - підписала кадри Репяхова.

Її підписники тут же відреагували.

"Скільки в Каті енергії, життя! Молодчинка!", "Так круто катаєтеся. Розумничка", "Супер! Як класно! Красотища! Гарного Вам відпочинку і побільше позитивних емоцій!", "Яка краса навколо. Мрія моя", "завжди хотіла навчитися, але боюся)", "Руки треба зігнути в ліктях і притиснути до тулуба", - пишуть люди.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика поскаржилася на труднощі відпочинку з дитиною.

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