Как пишет Politeka.net, блогерша поделилась новыми кадрами у себя в Инстаграм. Сейчас Репяхова вместе с Павликом отдыхают в Карпатах, где наслаждаются зимней природой Украины и не забывают об активном досуге.
Так, на новом видео жена певца решила похвастаться своим умением кататься на лыжах. На кадрах можно увидеть, как Репяхова едет по заснеженному склону в ярко-розовой куртке. При этом блогерша задрала вверх руки с лыжными палками и поворачивает при помощи одних ног и корпуса.
Вокруг тихо и безлюдно, поэтому блогерша могла наслаждаться ездой в полном спокойствии.
«Жизнь прекрасна», - подписала кадры Репяхова.
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Ее подписчики тут же отреагировали.
«Сколько в Кате энергии, жизни! Молодчинка!», «Так круто катаетесь. Умничка», «Супер! Как классно! Красотища! Хорошего вам отдыха и побольше положительных эмоций!», «Какая красота вокруг. Мечта моя», «Всегда хотела научиться, но боюсь)», «Руки надо согнуть в локтях и прижать к туловищу», - пишут люди.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на трудности отдыха с ребенком.
Как сообщала Politeka, супруга Виктора Павлика неожиданно раскрыла свои чувства к другому украинскому артисту.
Также Politeka писала, что Виктор Павлик с молодой женой похвастались незабываемо проведенным временем.