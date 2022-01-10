Как пишет Politeka.net, блогерша поделилась новыми кадрами у себя в Инстаграм. Сейчас Репяхова вместе с Павликом отдыхают в Карпатах, где наслаждаются зимней природой Украины и не забывают об активном досуге.

Так, на новом видео жена певца решила похвастаться своим умением кататься на лыжах. На кадрах можно увидеть, как Репяхова едет по заснеженному склону в ярко-розовой куртке. При этом блогерша задрала вверх руки с лыжными палками и поворачивает при помощи одних ног и корпуса.

Вокруг тихо и безлюдно, поэтому блогерша могла наслаждаться ездой в полном спокойствии.

«Жизнь прекрасна», - подписала кадры Репяхова.

Ее подписчики тут же отреагировали.

«Сколько в Кате энергии, жизни! Молодчинка!», «Так круто катаетесь. Умничка», «Супер! Как классно! Красотища! Хорошего вам отдыха и побольше положительных эмоций!», «Какая красота вокруг. Мечта моя», «Всегда хотела научиться, но боюсь)», «Руки надо согнуть в локтях и прижать к туловищу», - пишут люди.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на трудности отдыха с ребенком.

Как сообщала Politeka, супруга Виктора Павлика неожиданно раскрыла свои чувства к другому украинскому артисту.

Также Politeka писала, что Виктор Павлик с молодой женой похвастались незабываемо проведенным временем.