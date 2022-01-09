Как сообщает Politeka.net, для зимнего отдыха Екатерина Репяхова предпочла украинский курорт. В Инстаграм она показывает поклонникам, как наслаждается отпуском. В Буковель Репяхова поехала с мужем, сыном и своей мамой, которая помогает ей смотреть за ребенком.
У себя в сторис девушка показала прекрасные виды и немного пожаловалась на трудности отдыха с малышом.
«Из плюсов – сразу горка для лыж. Из минусов – особо негде гулять с коляской, в центр не попадешь, только в обход», - отметила Екатерина Репяхова, добавив, что это не мешает им наслаждаться прекрасными видами.
Также блогерша показала, как вынуждена стирать и сушить вещи прямо в отельном номере.
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«Как вам наша атмосфера? Постирала вещи Мишутки. А сейчас он будет купаться», - поделилась планами Репяхова.
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