Украинская блогерша Екатерина Репяхова, которая является четвертой женой артиста Виктора Павлика, показала, как вместе с семьей отдыхает в Буковеле.

Как сообщает Politeka.net, для зимнего отдыха Екатерина Репяхова предпочла украинский курорт. В Инстаграм она показывает поклонникам, как наслаждается отпуском. В Буковель Репяхова поехала с мужем, сыном и своей мамой, которая помогает ей смотреть за ребенком.

У себя в сторис девушка показала прекрасные виды и немного пожаловалась на трудности отдыха с малышом.

«Из плюсов – сразу горка для лыж. Из минусов – особо негде гулять с коляской, в центр не попадешь, только в обход», - отметила Екатерина Репяхова, добавив, что это не мешает им наслаждаться прекрасными видами.

Также блогерша показала, как вынуждена стирать и сушить вещи прямо в отельном номере.

«Как вам наша атмосфера? Постирала вещи Мишутки. А сейчас он будет купаться», - поделилась планами Репяхова.

Напомним, что Екатерина Репяхова после скандалов с Павликом засветилась на берегу моря: кадры.

Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова внезапно рассказала о чувствах к другому украинскому артисту: "Обожаю".

Также Politeka писала, что Виктор Павлик с Екатериной Репяховой похвастались незабываемым отдыхом: фото из отеля.