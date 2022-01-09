Четвертая жена известного украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками кадрами с концерта, который она посещала в Карпатах.

Как сообщает Politeka.net, 27-летняя четвертая жена легендарного 55-летнего украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о своей жизни у себя в Instagram.

На этот раз Репяхова обнародовала кадры с концерта в Карпатах, на котором она побывала вместе с маленьким сыном Мишей и мужем.

Так, на сцене пела известная украинская исполнительница Тоня Матвиенко, а затем ее муж Арсен Мирзоян, исполнивший свою известную песню "Джеральдина" под гитару.

"Обожаю Арсена Мирзояна", - написала Катя.

Заметим, что впоследствии для публики выступил и Виктор Павлик, который спел свою легендарную песню "Шикидим".

Ранее Politeka сообщала, что жена Виктора Павлика показала, как справляется с шестимесячным сыном на отдыхе: "Чтобы были силы...".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика засветила нежности с мужем, кадры: "Буся, моя маленькая".

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