Как сообщает Politeka.net, 27-летняя четвертая жена легендарного 55-летнего украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о своей жизни у себя в Instagram.
На этот раз Репяхова обнародовала кадры с концерта в Карпатах, на котором она побывала вместе с маленьким сыном Мишей и мужем.
Так, на сцене пела известная украинская исполнительница Тоня Матвиенко, а затем ее муж Арсен Мирзоян, исполнивший свою известную песню "Джеральдина" под гитару.
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"Обожаю Арсена Мирзояна", - написала Катя.
Заметим, что впоследствии для публики выступил и Виктор Павлик, который спел свою легендарную песню "Шикидим".
Ранее Politeka сообщала, что жена Виктора Павлика показала, как справляется с шестимесячным сыном на отдыхе: "Чтобы были силы...".
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика засветила нежности с мужем, кадры: "Буся, моя маленькая".
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика после скандалов с мужем засветила семейную идиллию: "Приятно смотреть".