Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась впечатлениями от праздников, проведенных с семьей в Карпатах.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя блогерша опубликовала в своем Инстаграм новое фото с 56-летним мужем.

На снимке супруги позировали в фойе отеля в Карпатах, в котором они провели эти праздничные дни. Репяхова и Павлик стояли рядом с наряженной елкой, а за их спиной виднелось большое зеркало в золотой раме.

Репяхова была одета в черные брюки и кремовую блузку с широкими рукавами, расшитую пайетками. А вот ее супруг Павлик выбрал более традиционный наряд, и позировал в вышиванке, которую не стал заправлять в брюки.

«Незабываемо проведенное время с семьей», - поделилась впечатлениями от отдыха блогерша.

Подписчики Репяховой тут же принялись комментировать ее пост.

«Обожаю вашу страницу», «Красивая семья», «Какие же вы красивые любви вам», «Желаю Вам тепла, гармонии и вечной любви!», «Отрадных праздников вам», - пишут люди.

Отметим, что в конце прошлого года Репяхова и Павлик серьезно поссорились, и девушка даже предполагала, что их семья может не выдержать этого испытания. Однако, позже она рассказала, что они помирились.

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