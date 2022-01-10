Як пише Politeka.net, зірка поділилася в Instagram новим знімком. Днями Каменських, Потап і їх подруга Анна Андрійчук полетіли відпочивати в теплу Мексику. Компанія весело проводить час під жарким сонцем, забувши про українські холоди.
На новому знімку Каменських вирішила показати, в якому вигляді зустрічає ранок. Судячи з усього, співачка вирішила відправитися на пляж, і одяглася відповідно. На ній був чорно-білий купальник бікіні, а поверх нього Каменських одягла ефектне пляжне плаття в дрібну сіточку. Наряд переливався декількома відтінками: від сірого до червоного.
Доповнювали образ співачки чорний капелюшок і численні тонкі браслети.
"Ранок в раю", - підписала знімок Каменських.
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Шанувальники зірки не змогли пройти повз.
"Класний прикид!", "Принцеса ти", "Русалка", "Супер красуня", "таке. Нудно одне і теж", "Купальник тут зайвий", "скромність це ваше", "Настюшка, мій ідеал красивої жінки!",- пишуть люди.
Нагадаємо, Каменських з подругою змусили кричати Потапа від жаху.
Як повідомляла Politeka, Каменських розкритикували за фотосесію в незвичайному купальнику.
Також Politeka писала, що Каменських в обіймах Потапа розпливлася в усмішці, кадри ніжностей.