Как пишет Politeka.net, Потап и Настя Каменских поженились несколько лет назад. У пары еще нет детей, но зато артисты активно строят сольные карьеры, радуя своим творчеством. Не забывают звезды и об Инстаграм, где делятся с фанатами многим интересным.
На новом фото Настя была вместе с Потапом возле новогодней елки. Артисты улыбались, надев одинаковые свитеры с оленями.
"С Рождеством Христовым.
Мысленно обнимаем каждого из вас и желаем вам и вашим близким много тепла, счастья и любви. Будьте здоровы. И всегда верьте в чудеса", - написано было под фото.
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Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"С Рождеством Христовым! Счастья, здоровья, любви и успехов", "Прямо голубки", "Прекрасная пара", "Эй вы люди,люди! Помните о чуде)", "Супер", "Какие же вы красотки", "Хороших вам праздников".
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