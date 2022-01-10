Известная певица и жена продюсера Потапа - Настя Каменских показала, как её муж вопит от ужаса на внедорожнике.

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK". Также, Настя Каменских является судьей на шоу "Маска".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, они с Потапом отправились на отдых после новогодних праздников. На кадрах Настя Каменских вместе со своей лучшей подругой Анной Андрийчук продемонстрировала, как Потап завопил от ужаса на внедорожнике.

"Потом были покатушки. Давай малая!", — кричит Настя Каменских.

В момент, когда Потап изображал испуг, певица заливалась смехом. Также, Каменских показала еще кадры с отдыха. В какую страну они отправились, певица не раскрывает.

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