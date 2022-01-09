Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной отечественной певицей, которая стала известной благодаря дуэту "Потап и Настя". Теперь звезда строит сольную карьеру, постоянно радуя новыми хитами. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новом фото Настя была в одном купальнике. Звезда стояла возле большого окна, наслаждаясь солнышком на отдыхе. Известно, что певица сейчас отдыхает на курорте с мужем Алексеем Потапенко (Потапом), за которого вышла замуж в 2019 году.
"В моей естественной среде обитания", - написала Настя Каменских.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
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"Трудно наверное без детей на отдыхе", "смотрю на вас и душа радуется! Вы такой искренним и настоящий человек! В Так вами горжусь!!", "Это где ты?", "Зайченок", "Настя Красотка", "Настя ты обворожительная дива", "Тебя же дети смотрят"/
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