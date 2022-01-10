Как пишет Politeka.net, звезда поделилась в Инстаграм новым снимком. На днях Каменских, Потап и их подруга Анна Андрийчук улетели отдыхать в теплую Мексику. Компания весело проводит время под жарким солнцем, забыв об украинских холодах.
На новом снимке Каменских решила показать, в каком виде встречает утро. Судя по всему, певица решила отправиться на пляж, и оделась соответственно. На ней был черно-белый купальник бикини, а поверх него Каменских надела эффектное пляжное платье в мелкую сеточку. Наряд переливался несколькими оттенками: от серого к красному.
Дополняли образ певицы черная шляпка и многочисленные тонкие браслеты.
«Утро в раю», - подписала снимок Каменских.
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Поклонники звезды не смогли пройти мимо.
«Классный прикид!», «Принцесса ты», «Русалка», «Супер красотка», «Такое. Скучно одно и тоже», «Купальник здесь лишний», «Скромность это ваше», «Настюшка, мой идеал красивой женщины!», - пишут люди.
Напомним, Каменских с подругой заставили кричать Потапа от ужаса.
Как сообщала Politeka, Каменских раскритиковали за фотосессию в необычном купальнике.
Также Politeka писала, что Каменских в объятиях Потапа расплылась в улыбке, кадры нежностей.