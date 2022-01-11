Надія Мейхер не тільки популярна артистка, але також вже багато років займається розвитком власного бренду одягу, передає Politeka.net.

Артистка часто у своєму Instagram з'являється в одязі, який створила сама. Цього разу красуня вирішила здивувати образом, додавши йому якоїсь "перчинки" - зірка позувала з ріжками на голові.

"У творчому процесі немає меж...))", - написала Надія Мейхер.

За три години публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів.

"Це дуже стильний і чарівний лук..! 🍀🎩👌", "Краща з кращих", "Богиня любові і краси", "Надія, ви яскрава і талановита особистість, фотосесія вдалася", " ви як Малефісента. Дуже круті фотографії у вас вийшли. Красива і дуже се**уальна", " ви маєте рацію! А погляд у Вас явно демонічний. Перевтілення 100%", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Надія Мейхер навесні 2016 року випустила першу капсульну колекцію свого дизайнерського одягу, і з тих продовжила розвиватися в цьому напрямку.

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