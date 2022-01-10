Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Вікторія Смеюха, яка 15 років разом зі Славою Камінською співала в групі "НеАнгели", а після розвалу колективу почала бурхливу сольну кар'єру, поділилася в Instagram яскравим фото і заінтригувала шанувальників.

На новій фотографії Вікторія відображена в цікавій локації, вона стоїть біля величезного зображення злітаючого літака. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому прозорому костюмчику, крізь який просвічується білизна. Цей наряд красиво підкреслив пружні принади співачки. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фотографії Смеюха написала: "Бо тільки сміливих поважає висота! Драйв. Швидкість. Динаміка. Кураж. Запал. Саме такі асоціації прийдуть у кожного з Вас, як тільки ви почуєте ремікс на мій хіт "Говори, що хочеш". Так, лірика може бути активною і енергійною! А ще вона ідеально підходить для того, щоб в танці висловлювати свої почуття і емоції. Вже ввечері з'явиться на світ Мій новий ремікс!".

Нагадаємо, Смеюха з "НеАнгелів" біля ікон вирішила дати настанову українцям: "Зустрічайте кожен день з надією...".

Як повідомляла Politeka, Смеюха з "НеАнгелів" підкреслила ефектну фігуру сукнею в горошок: "Так тримати".

Також Politeka писала, що Смеюха вразила одкровеннями про приниження, пережиті в "НеАнгелах": "Я мовчала 15 років".