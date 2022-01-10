Як повідомляє Politeka.net, Даша Ульянова, яка стала обраницею Макса Михайлюка, але розірвала з ним стосунки після закінчення проекту, не втрачає часу дарма. Після проекту дівчина стала дуже популярною в мережі, її навіть запросили працювати телеведучою. Крім цього, у Ульянової з'явилося багато рекламних контрактів, що вплинуло на її рівень життя.
Нещодавно дівчина поїхала у відпустку в Дубай, де насолоджується теплим кліматом і відмінним сервісом. В Instagram вона показала, якою щасливою себе почуває, і як насолоджується життям.
"Краса", "Кайф", "неймовірно", "Яка ж ви красива", "Найкрасивіша жінка в світі", "Дивитися на вас одне задоволення", "мила", "Дашенька, як вам відпочивається?",- пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що зараз на Дашу Ульянову в Instagram підписано майже 300 тис. осіб.
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Нагадаємо, що Даша Ульянова поїхала з України, прихопивши з собою батьків: "не складно здогадатися...".
Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова влаштувала биття посуду в ресторані, фото.
Також Politeka писала, що Ульянова на відпочинку за кордоном засвітила зайве в розрізі спідниці.