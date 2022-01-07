Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є популярною вітчизняною блогеркою. Зірка стала відомою після перемоги на шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. У артистки тепер сотні тисяч фанатів в Instagram, де вона регулярно ділиться з фантами найцікавішим.

На нових сторіс Даша вже з'явилася в іншій країні, покинувши Україну. Зірка їхала в автомобілі.

"Всім привіт і всіх зі світлим святом. не складно здогадатися де я", - написала Даша.

На другому сторіс зірка вже вийшла з автомобіля.

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"Да. Я в Еміратах. Здогадатися було нескладно. Чекаю ще маму і тата. Час сім'ї", - написала Даша.

На наступному сторіс Даша показувала спідницю:

"Ваша улюблена спідниця в студію. Хоча мені вони вже не подобається".

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