Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Даша Ульянова опублікувала кілька сторіс, показавши стильний літній лук. Дівчина позувала в ефектній спідниці з максі-розрізом.

"Ваша улюблена спідниця в студію. Хоча мені вони вже не подобається", - зазначила дівчина, засвітивши також пікантний шматочок ніжки.

Також Ульянова похвалилася курортними видами і зізналася шанувальникам, що їй важко тримати форму протягом усього року.

«У хорошій формі я буваю, на жаль, тільки влітку. Взимку навпаки. Ще й після свят. Але реально, це перший раз, коли я абсолютно спокійно до цього ставлюся. Хоча мене це лякає», - зазначила Ульянова.

Відзначимо, що Даша Ульянова стала переможницею "Холостяка" з Максом Михайлюком. Правда, парі не вдалося зберегти відносини після проекту. Після відносин з Дашею Михайлюк став зустрічатися з відомою моделлю Дариною Хлистун.

Нагадаємо, що Даша Ульянова розповіла, з ким зустрічала Новий Рік: "Весело".

А ще Politeka писала, що Ульянова поїхала з України, прихопивши з собою батьків: "не складно...".

Також Politeka розповідала, що Даша Ульянова заговорила про весілля: "як показує практика...".