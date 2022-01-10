Как сообщает Politeka.net, Даша Ульянова, которая стала избранницей Макса Михайлюка, но разорвала с ним отношения после окончания проекта, не теряет времени даром. После проекта девушка стала очень популярной в сети, ее даже пригласили работать телеведущей. Кроме этого, у Ульяновой появилось много рекламных контрактов, что повлияло на ее уровень жизни.

Недавно девушка уехала в отпуск в Дубай, где наслаждается теплым климатом и отличным сервисом. В Инстаграм она показала, какой счастливой себя чувствует, и как наслаждается жизнью.

«Красота», «Кайф», «Невероятно», «Какая же вы красивая», «Самая красивая женщина в мире», «Смотреть на вас одно удовольствие», «Милая», «Дашенька, как вам отдыхается?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что сейчас на Дашу Ульянову в Инстаграм подписано почти 300 тыс. человек.

Напомним, что Даша Ульянова уехала из Украины, прихватив с собой родителей: "Не сложно догадаться...".

Как сообщала Politeka, Даша Ульянова устроила битье посуды в ресторане, фото.

Также Politeka писала, что Ульянова на отдыхе за границей засветила лишнее в разрезе юбки.