Блогерка і гімнастка Даша Ульянова, яка перемогла в 10 сезоні реаліті-шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, показала, чим займається на відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Даша Ульянова опублікувала кадри, зняті в ресторані. Як відомо, зараз дівчина насолоджується відпочинком в Дубаї. На свіжих кадрах красуня сиділа в ресторані, одягнена в спокусливе міні і піджак. Ульянова взяла в руки дві тарілки і з розмаху розбила їх об підлогу. При цьому виглядала вона дуже щасливою.

"Коли він лайкнув якусь телицю", - підписала відео Ульянова.

У коментарях їй залишили відгуки та компліменти.

"Незвичайний ресторан", "І я так хочу", "Ахмад лайкнув?", "Щось якось без душі", "В нього потрібно кидати", "Як же весело", "Як життєво", "Нічого собі розваги", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Даша Ульянова стала переможницею "Холостяка", але не змогла зберегти відносини з Максом Михайлюком після закінчення проекту.

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