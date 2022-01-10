Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Ольги Мартиновської з'явився відеоогляд на куркуму. Жінка розповіла, куди можна додавати цю спецію і як використовувати.

"Справжній імуномодулятор, потужний антиоксидант і природний колорант. Це привілеї куркуми. Не дарма ж її додають в різноманітні соуси, десерти і навіть морепродукти. До речі, Ви пробували коли-небудь корінь куркуми? А до страв додавали?",- підписала відео зірка "Майстер Шеф".

У коментарях шанувальники залишили їй масу відгуків про куркуму. Не обійшлося і без компліментів.

"Як красиво зі стрілочками", "Я обожнюю чай з нею - чай, полуниця, куркума. Схожий смак на манго в цьому поєднанні", «вам дуже пасує новий стиль», "завжди додаю мелену куркуму (turmeric) в суп з локшиною, до відварного рису і плову і в тісто до паски", - пишуть користувачі Мережі.

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