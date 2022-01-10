Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Ольги Мартыновской появился видеообзор на куркуму. Женщина рассказала, куда можно добавлять эту специю и как использовать.
«Настоящий иммуномодулятор, мощный антиоксидант и естественный колорант. Это привилегии куркумы. Не зря же ее добавляют в разнообразные соусы, десерты и даже морепродукты. Кстати, вы пробовали когда-нибудь корень куркумы? А к блюдам добавляли?», - подписала видео звезда «Мастер Шеф».
В комментариях поклонники оставили ей массу отзывов о куркуме. Не обошлось и без комплиментов.
«Как красиво со стрелочками», «Я обожаю чай с ней - чай, клубника, куркума. Похож вкус на манго в этом сочетании», «Вам очень идёт новый стиль», «Всегда добавляю молотую куркуму (turmeric) в суп с лапшой, к отварному рису и плову и в тесто к куличу», - пишут пользователи сети.
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