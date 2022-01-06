Шеф-кухар Ольга Мартиновська, яка судить проект "Майстер Шеф", вразила незвичайним вбранням і зверненням до українців.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська є успішним французьким шеф-кухарем. Зірка також судить проект" Майстер Шеф", пише Кулінарні книги і веде блог в соціальній мережі Instagram. Цього разу Відео з Ольгою опублікували на сторінці телеканалу "СТБ", де шеф-кухар виступила зі зверненням до українців.

На відео Мартиновська була в незвичайній сукні, схожою на один з нарядів серіалу"кріпосна". Ольга привітала українців з Новим Роком та Різдвом.

"Ольга Мартиновська, вітає вас з Новим Роком та Різдвом! Нехай кутя буде смачною, а близькі поруч з вами!".

Фанати подивилися ролик майже 9 тисяч разів і написали коментарі:

"Так, в черговий раз переконалася що такі наряди підходять далеко не всім", "так, в черговий раз переконалася, що такі наряди підходять далеко не всім", "спасибі".

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