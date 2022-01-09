Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська є популярним українським шеф-кухарем. Зірка також судить проект "Майстер Шеф", в якому знімається і Ектор Хіменес-Браво, а також Володимир Ярославський. Нещодавно Ольга з Володимиром випустили спільну книгу. Не забуває Мартиновська і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Ольга розповіла про свій сон.

"Верунчик нещодавно сказала, що коли у нас буде нова велика квартира, то буде одна її кімната, а одна наша. І звичайно ж вона буде спати в нашій, разом зі мною. А у своїй-гратиметься. Сьогодні вже повертається з канікул і я знову спати на самому краєчку ліжка. Розкіш спати зіркою і в поперек ліжка тимчасово припиняється)))", - написала Ольга.

Варто відзначити, що віра - це дочка Ольги, яка народилася в 2016 році. Тоді Мартиновська перебувала у відносинах з Іваном Кобцем, з яким познайомилася в одному з київських ресторанів.

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