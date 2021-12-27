Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська стала переможницею 3 сезону шоу" Майстер Шеф", а після навчання в Парижі повернулася в Україну і стала суддею цього популярного проекту.
У своєму Instagram відома українська шеф-кухар часто публікує відео, в яких ділиться корисними рецептами. Під час зйомки одного з подібних роликів Ольга Мартиновська вирішила пожартувати над оператором.
"Ні, нічого не вийшло. Нічого не вийшло. Коля, треба перезнімати. Жарт гумору. Ти що», - сказала вона і розсміялася.
Ольга Мартиновська поділилася з фоловерами цим кумедним моментом.
50-річна Орбакайте показала, як виглядає єдина внучка Пугачової: "Перетворюється в..."
Син Григорія Чапкіса живе в затишному будинку в США, як він виглядає зсередини: "Камін, велика плазма та..."
Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук зізналася, за що цінує чоловіка-мільйонера: "Щоб йому сподобатися не потрібно..."
Пішов з життя знаменитий музикант, рідні повідомили про трагедію: "Він був абсолютною легендою"
Мірзоян після чуток про розставання з Тонею Матвієнко показав, як провів час далеко від сім'ї: "Дуже круто"
"Як довести оператора до істерики. Спосіб №1",-написала шеф-кухар.
Фолловери Ольги Мартиновської зраділи, побачивши закулісся зйомок.
"Більше закулісся, Оля. Це такі круті моменти", "Коля посивів на очах", "почуття гумору👍👍👍", "клас. Така мила", "Ох, і Оля", "розумничка", - пишуть в коментарях.
Раніше Politeka писала, що "Майстер Шеф "Мартиновська розкрила рецепт ідеальних закусок до новорічного столу:" закохає всіх гостей...".
Нагадаємо, що Мартиновська розкрила, як швидко накачати м'язи: "якщо ви будете багато їсти..."
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська і Ярославський спровокували в мережі переполох.