Як пише Politeka.net, українська співачка Настя Каменських зі своїм чоловіком репером і продюсером Потапом зараз відпочиває в Мексиці. Артистка активно ділиться подробицями своєї відпустки і хвалиться фігурою в купальниках. Однак користувачі Мережі не завжди відповідають на такі фото компліментами.

На нових знімках Настя Каменських постала в леопардовому купальнику і штанях зебрового забарвлення. Образ вона доповнила капелюхом і сонцезахисними окулярами. Співачка сфотографувалася на місцевому пляжі.

На одному з фото Настя Каменських приспусти штани, роблячи знімок більш пікантним.

Думки користувачів Мережі щодо таких фото розділилися.

"Шикарна 🔥 але талії немає", "шикарна фігура!", "Понтам немає краю і кінця", "Красива жінка! Але ця пристрасть натягувати плавки на вуха псує все", "карколомна", "Кайфова", "Настя, класно виглядаєш", "Ти просто милашка Наша Настюшка", - пишуть в коментарях.

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