Как пишет Politeka.net, украинская певица Настя Каменских со своим супругом рэпером и продюсером Потапом сейчас отдыхает в Мексике. Артистка активно делится подробностями своего отпуска и хвастается фигурой в купальниках. Однако пользователи Сети не всегда отвечают на такие фото комплиментами.
На новых снимках Настя Каменских предстала в леопардовом купальнике и штанах зебровой окраски. Образ она дополнила шляпой и солнцезащитными очками. Певица сфотографировалась на местном пляже.
На одном из фото Настя Каменских приспусти штаны, делая снимок более пикантным.
Мнения пользователей Сети относительно таких фото разделились.
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«Шикарная 🔥 но талии нет», «Шикарная фигура!», «Понтам нет края и конца», «Красивая женщина! Но эта страсть натягивать плавки на уши портит всё», «Сногсшибательная», «Кайфовая», «Настя, классно выглядишь», «Ты просто милашка Наша Настюшка», - пишут в комментариях.
Напомним, Каменских ради жаркой Мексики примерила наряд в сеточку, показав изгибы фигуры: "Утро в раю"
Как сообщала Politeka, Настя Каменских с Потапом и экс-женой Позитива устроила активный отдых: кадры
Также Politeka писала, что Каменских с подругой заставили кричать Потапа от ужаса: "Давай, малая"