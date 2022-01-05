Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), отправилась вместе с близкими людьми за границу и показала свои развлечения.

Настя Каменских много работает, и не забывает об отдыхе, пишет Politeka.net. По возможности звезда старается вылететь из Украины, как и в этот раз - красотка вместе с близкими людьми улетела в Тулум (Мексика).

Певица рассказала, что путь занял 24 часа, но зато теперь она в теплых краях.

Певица решила в Тик Ток показать, как весело проводит время. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах певица в шутку укусила свою лучшую подругу, дизайнера Анну Андрийчук.

"Надкусила подружку", - написала Настя Каменских.

За два часа публикация собрала более 1500 лайков и много комментариев.

"Насть, у меня вопрос ты куришь?", "бедная Аня😂", "ты очень классная🔥🔥🔥🔥🔥", "самая красивая😂🥰", "Ну зачем так жестко😂", "Вы топчик", "Настя привет🥰", "лучшая 💗", - написали пользователи Сети.

Отметим, Настя Каменских покинула Украину в компании близких подруг.

Напомним, Каменских рассказала о новогоднем сюрпризе Верки Сердючки с "мамой"

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