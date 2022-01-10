Як повідомляє Politeka.net, Артур Логай, який знявся в серіалі "Моя улюблена Страшко", поділився в Instagram фотографією з дружиною Євгенією і сином Левом. Дружина актора зворушливо звернулася до сина.

"3 роки. Левушка, Булочка, наш синочок! Любимо тебе дуже. Ти у нас такий крутий малюк, ось тобі 3 рочки тільки, а ти влаштовуєш незабутні «урагани на кухні» і це завжди дуже смачно; ти любиш весь час кудись їздити, обожнюю твоє питання з ранку раніше в суботу: "Мам, куди ми їдемо?». Ти досі, коли летить літак піднімаєш голову до неба і визираєш його, а літати як любиш!",- зазначила Євгенія.

На фото зіркова сім'я виглядала неймовірно щасливою. Хлопчик сидів на шиї у тата.

"Ти дуже життєрадісний і цілеспрямований, твоя посмішка — це щось", - додала жінка.

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