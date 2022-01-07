Як повідомляє Politeka.net, відомий актор і зірка "Танців з зірками" Артур Логай опублікував в Instagram-сторіс кадри з літака і розповів про НП, яке там сталося. За словами артиста, більшість пасажирів у літаку спали, коли бортпровідники в гучномовець запитали, чи є в літаку медпрацівники.

"Бортпровідниці і бортпровідники почали підходити до пасажирського місця, щось туди приносити і про щось стурбовано перемовлятися. Від суєти в проході і включеного світла більшість пасажирів прокинулися, і бортпровідниця знову задала своє питання. На цей раз відгукнулися відразу кілька людей, ну один з них точно був медпрацівником", - розповів Артур у сторіс.

Також він додав, що зібралося багато людей, кілька медпрацівників. А взагалі від цієї ситуації на борту акторові стало не по собі. "Було, якщо чесно, не по собі. Перша думка: хоч би ніхто не помер. Тому що всі були стурбовані і розгублені.

Однак, як виявилося, одному з пасажирів стало погано через випитий алкоголь. "Висновок: не треба пити на борту літака. Та й взагалі не варто багато пити. Слідкуйте за здоров'ям", - підсумував він Логай.

Нагадаємо, На переможця "Танців з зірками" Логая обрушилася хвиля негативу через плани на відпочинок: "Та що ви говорите...".

Як повідомляла Politeka, Переможець "Танців з зірками" Артур Логай зачарував розслабленим домашнім виглядом: "Який чоловік".

Також Politeka писала, що "Жорстке розлучення": Артур Логай вперше розповів, чому не носить прізвище батька.