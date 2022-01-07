Як повідомляє Politeka.net, відомий актор і зірка "Танців з зірками" Артур Логай опублікував в Instagram-сторіс кадри з літака і розповів про НП, яке там сталося. За словами артиста, більшість пасажирів у літаку спали, коли бортпровідники в гучномовець запитали, чи є в літаку медпрацівники.
"Бортпровідниці і бортпровідники почали підходити до пасажирського місця, щось туди приносити і про щось стурбовано перемовлятися. Від суєти в проході і включеного світла більшість пасажирів прокинулися, і бортпровідниця знову задала своє питання. На цей раз відгукнулися відразу кілька людей, ну один з них точно був медпрацівником", - розповів Артур у сторіс.
Також він додав, що зібралося багато людей, кілька медпрацівників. А взагалі від цієї ситуації на борту акторові стало не по собі. "Було, якщо чесно, не по собі. Перша думка: хоч би ніхто не помер. Тому що всі були стурбовані і розгублені.
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Однак, як виявилося, одному з пасажирів стало погано через випитий алкоголь. "Висновок: не треба пити на борту літака. Та й взагалі не варто багато пити. Слідкуйте за здоров'ям", - підсумував він Логай.
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