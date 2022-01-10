Как сообщает Politeka.net, Артур Логай, который снялся в сериале «Моя улюблена Страшко», поделился в Инстаграм фотографией с женой Евгенией и сыном Львом. Жена актера трогательно обратилась к сыну.
«3 года. Левушка, Булочка, наш сыночек! Любим тебя очень. Ты у нас такой крутой малыш, вот тебе 3 годика только, а ты устраиваешь незабываемые «Ураганы на кухне» и это всегда очень вкусно; Ты любишь всё время куда-то ездить, обожаю твой вопрос с утра пораньше в субботу: «Мам, куда мы едем?». Ты до сих пор, когда летит самолёт поднимаешь голову к небу и выглядываешь его, а летать как любишь!», - отметила Евгения.
На фото звездная семья выглядела невероятно счастливой. Мальчик сидел на шее у папы.
«Ты очень жизнерадостный и целеустремленный, твоя улыбка — это что-то», - добавила женщина.
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