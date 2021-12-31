У Артура Логая часу на близьких завжди мало і потрібно цінувати кожну хвилину, яку вдається провести разом, але у відпустку він вирішив відправиться без сина.

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай опублікував у своєму Instagram кадри, де показала свою сімейну ідилію і поскаржився, що часу на відпочинок з близькими завжди мало.

У перерві між зйомками в кіно переможець шоу "Танці з зірками" Артур Логай встиг прогулятися разом зі своєю дружиною і молодшим сином по Польщі. А деякий час тому актор відвідав Стамбул в Туреччині. Крім того, Артур Логай зізнався, що планує полетіти з дружиною до моря - при цьому батьки не візьмуть на вікенд сина Льову. У актора є ще й старший син - Герман від попередніх відносин.

"Зараз ми в Польщі, а декілька тижнів тому я був у Стамбулі. І вже на початку року ми з Євгенією полетимо до моря", - розповів актор.

Одразу після цього зізнання на Артура Логая посипалася критика користувачів мережі. Вони не могли зрозуміти, "як же так можна, їхати до моря без дітей". Але артист знайшовся, що відповісти.

"Та, що ви говорите? А як щодо спільного часу для пари? Будь-який хороший психолог вам скаже: "Відпочинок з дитиною - це відпочинок Тільки дитини. А чоловікові і дружині завжди потрібен час тільки для двох. Адже щасливі мама і тато - щаслива дитина", - заявив Артур Логай.

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